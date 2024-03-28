Vivo X Fold3 Pro получил два аккумулятора

В сети появились появилось первое видео с разборкой складного смартфона Vivo X Fold3 Pro, который был представлен пару дней назад. Специалисты отметили наличие двух аккумуляторов суммарной ёмкостью 5700 мАч (рекорд для складных смартфонов при рекордно низкой толщине), очень плотную компоновку деталей и уменьшенную по сравнению с предыдущем поколением испарительную камеру, что может привезти к перегреву и, соответственно, троттлингу. Также авторы видео измерили максимальную яркость дисплея с полностью белой заливкой. Она равна 1615 кд/кв.м.

Напомним, что оцененный от 1385 долларов X Fold3 Pro оснащается 8,03-дюймовым гибким экраном AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2480:2200 пикселей, 6,53-дюймовым внешним дисплеем AMOLED с разрешением 2748:1172 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (OmniVision OV50H с OIS), 64 Мп (телеобъектив и OV64B) и 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1), двумя селфи-камерами разрешением по 32 Мп, 4-нанометрвоым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, портом USB 3.2 Gen 2 и поддержкой Wi-Fi 7.