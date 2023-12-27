Vivo X Fold3 получит продвинутую камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о следующем складном смартфоне компании Vivo, который, как предполагается, получит название Vivo X Fold 3. По данным источника, аппарат получит 4-нанометровую топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп двухслойного датчика изображения, перископическим и сверхширокоугольным модулями, каждый из которых будет оснащен оптической стабилизации изображения, дисплей LTPO с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, а также поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.