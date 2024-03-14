Vivo X Fold3 представят уже 26 марта

На протяжении достаточно длительного времени мы слышали информацию о том, что компания Vivo планирует запустить свою новую линейку складных смартфонов, а теперь появилась неофициальная информация о том, что это произойдёт уже совсем скоро. Собственно, эти данные поступили от надёжных источников, так что есть мнение, что им можно верить. Дело в том, что сегодня в китайских СМИ появился новый рекламный плакат, который не только подтверждает дату и время грядущей презентации компании, которая запланирована буквально через неделю. Если верить этим данным, серия смартфонов X Fold3 от Vivo будет анонсирована 26 марта в 19:00 по местному времени.

Иностранные журналисты считают, что на этот раз можно ожидать сразу два складных смартфона — базовый X Fold3 и X Fold3 Pro. Согласно предыдущим слухам, у первой модели будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч, в то время как у Pro-версии будет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5 800 мАч. По данным инсайдеров, оба смартфона будут иметь класс защиты IPX8 от воды и пыли, также они будут оснащены складным внутренним экраном с диагональю 8,03 дюйма, внешним экраном с диагональю 6,53 дюйма, двумя ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев и операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой. Довольно интересные устройства на самом деле, вопрос только в том, сколько за эти гаджеты производитель запросит денег, потому что это на текущий момент основной нераскрытый вопрос.