Vivo X Fold3 представят уже 26 марта

Иностранные журналисты считают, что на этот раз можно ожидать сразу два складных смартфона — базовый X Fold3 и X Fold3 Pro. Согласно предыдущим слухам, у первой модели будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч, в то время как у Pro-версии будет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5 800 мАч. По данным инсайдеров, оба смартфона будут иметь класс защиты IPX8 от воды и пыли, также они будут оснащены складным внутренним экраном с диагональю 8,03 дюйма, внешним экраном с диагональю 6,53 дюйма, двумя ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев и операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой. Довольно интересные устройства на самом деле, вопрос только в том, сколько за эти гаджеты производитель запросит денег, потому что это на текущий момент основной нераскрытый вопрос.