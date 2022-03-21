Vivo X Note получил 7-дюймовый экран QHD+

В ассортименте компании Vivo появился смартфон Vivo X Note, продажи которого стартуют в апреле этого года. Новинку оснастили 7-дюймовым дисплеем Samsung E5 AMOLED разрешением QHD+, топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным датчиком изображения Samsung S5KGN1 на 50 Мп, который можно встретить в Vivo X70 Pro+ и Google Pixel 6 Pro, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Цена смартфона пока не раскрывается.