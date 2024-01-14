Vivo X100 Pro Plus получит 200-Мп перископный модуль

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X100 Pro Plus, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и продвинутую основную камеру. Последняя состоится из 50-Мп главного модуля (дюймовый датчик изображения Sony LYT-900), 50-Мп сверхширокоугольного и 200-Мп перископного модуля. Vivo X100 Pro Plus также прочат наличие экрана OLED Samsung E7 с разрешением 2К и поддержки спутниковой связи.

Ранее был представлен смартфон Vivo X100 Pro с флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300 и тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зумом).
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