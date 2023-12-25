Vivo X100 Pro Plus получит телеобъектив на 200 Мп

Камеры в современных смартфонах становятся всё лучше и лучше, но компании, такие как Vivo, всё равно хотят продемонстрировать ещё более впечатляющие технологии, чтобы даже на фоне всех инноваций казаться более выигрышным решением, чем модели от конкурентов. Именно поэтому Vivo X100 Pro Plus предложит потенциальному покупателю цифровой зум в 200x, что станет возможным благодаря его массивной перископной камере на 200 мегапикселей. Данный смартфон будет иметь первый в отрасли телеобъектив на 200 мегапикселей с сенсором 1/1,5 дюйма. Отчёт инсайдера предполагает, что прототип данного смартфона использует оптический зум 4,3x с фокусным расстоянием 100 мм.

Стоит напомнить, что выход Vivo X100 Pro Plus запланирован на апрель 2024 года, и можно с уверенностью сказать, что смартфон обеспечит великолепный уровень мобильной фотографии, хотя ещё лет пять назад компания явно не могла похвастаться таким уровнем технологического совершенства. Также есть информация, что данный смартфон будет выпущен с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 под капотом, с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, а также основным датчиком изображения Sony LYT-900. Пока что у нас нет никакой информации о стоимости данного смартфона, но есть мнение, что Vivo X100 Pro Plus будет пользоваться повышенным спросом на рынке, потому что производитель использует самое передовое железо из всего того, что только есть на современном рынке. И это выглядит крайне увлекательно.