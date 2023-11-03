Vivo X100 Pro показали в оранжевой расцветке

В сети появилось качественное изображение флагманского камерофона Vivo X100 Pro в оранжевой расцветке. По данным инсайдера Digital Chat Station, цвет "Sunset Orange" будет единственной версией с эко-кожей на задней панели. Также смартфон получит три варианта со стеклянными тыльными панелями. Официальная презентация смартфонов Vivo X100 и X100 Pro запланирована на 13 ноября.

Ранее сообщалось, что Vivo X100 Pro оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 (рекордные 2,24 миллиона баллов в AnTuTu), новейшей оперативной памятью LPDDR5T, фирменным чипом для обработки изображений Vivo V3, а также основной камерой с главным 50-Мп модулем на базе 1-дюймового сенсора Sony IMX989, оптики Zeiss с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией изображения, 64-Мп перископным модулем на основе датчика изображения OmniVision OV64B (оптический формат 1/2 дюйма c 0,7 мкм пикселями и OIS) и сверхширокоугольным модулем.
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