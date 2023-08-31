Vivo X100 Pro получит 100-мм перископный модуль

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X100 Pro, который еще не был представлен официально. По данным источника, новинка получит перископный модуль на основе 64-Мп датчика изображения OmniVision OV64B оптического формата 1/2 дюйма и объектива Zeiss Vario-Apo-Sonnar c эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм и диафрагмой F/2.5.

Ранее тот же инсайдер приписывал Vivo X100 Pro топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9300, а также главный модуль тыльной камеры на основе дюймового 50-Мп сенсора Sony IMX989. Модели Vivo X100 Pro+ прочат платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 200-Мп перископный модуль.