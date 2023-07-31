Vivo X100 Pro+ получит 200-Мп перископную камеру

В сети появились новые подробности о смартфоне Vivo X100 Pro+, который еще не был представлен официально. По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, новинку оснастят 200-Мп перископным модулем. Vivo X100 Pro+. Помимо прочего, камера получит 10 инновационных технологий обработки изображений и фирменный 6-нанометровый процессор обработки изображений Vivo V3. Перископный модуль будет полагаться на телеобъектив Zeiss Optics Vario-Apo-Sonnar. Также сообщается о технологии покрытия Multi-ALD, XDR Photo 2.0 и технологии реконструкции 3D-портретов. Ориентировочная цена и дата выхода Vivo X100 Pro+ пока не раскрываются.

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