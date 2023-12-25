Vivo X100 Pro+ получит камеру с 10-кратным оптическим зумом

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X100 Pro+, который скоро присоединится к уже выпущенным Vivo X100 и X100 Pro.

По данным источника, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony LYT-900, перископическим модулем с датчиком разрешением 200 Мп оптического формата 1/1,5" с 4,3-кратным и 10-кратным оптическим приближениями, 50-Мп сверхширокоугольным (Sony IMX589) и 50-Мп портретным модулем (IMX758), AMOLED-экраном Samsung E7 с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поддержкой двусторонней спутниковой связи, ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также предустановленной прошивкой Origin OS 4 на основе ОС Android 14.