Vivo X100 Pro+ получит телеобъектив с 200-Мп датчиком

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Vivo X100 Pro+, который еще не был представлен официально. Утверждается, что в состав основной камеры войдет 200-Мп модуль с телеобъективом, который обеспечит гибридный зум от 1x до 100x. Камера сможет делать фото разрешением 18 Мп при 10-кратном зуме.

По предварительным данным, модели Vivo X100 и X100 Pro получат платформы MediaTek Dimensity 9300, а Vivo X100 Pro+ – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Vivo X100 приписывают наличие тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX989), 32 Мп (сверхширик) и 12 Мп (перископный модуль).