Vivo X100 Pro+ получит защиту от воды

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Vivo X100 Pro+, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят тыльной камерой с главным модулем на основе 1-дюймового сенсора Sony IMX989, как в Vivo X90 Pro+, и объектива с переменной диафрагмой, 200-Мп перископным телефотомодулем и 50-Мп портретным модулем (датчик Sony IMX758).

Что до остальных характеристик, смартфону приписывают наличие новой топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.