Vivo X100 Ultra принес производителю 500 млн юаней

Компания Vivo отчиталась об успехах флагманского камерофона X100 Ultra, который вчера появился в китайской продаже. Утверждается, что всего за первый час продаж новинка заработала 500 млн юаней. Это значит, что было продано около 75 тысяч устройств, что действительно впечатляет с учетом цены от 900 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,78-дюймовым изогнутым экраном OLED с люминесцентным материалом Samsung E7, разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 1440 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900), 200 Мп (телеобъектив на сенсоре HP9 и зумом 3,7-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик на LYT600), селфи-камерой на 50 Мп, отдельным процессором обработки изображений Blueprint V3+, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68.
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