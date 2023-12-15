Vivo X100 и Vivo X100 Pro появятся на глобальном рынке

Серия флагманских смартфонов X100 от компании Vivo совсем скоро будет доступна на глобальном рынке, хотя производитель пока что не готов говорить о стоимости устройств за пределами локального рынка. Стоит напомнить, что смартфоны Vivo X100 Pro и Vivo X100 дебютировали в Китае ещё в ноябре текущего года с флагманским аппаратным обеспечением. Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Dimensity 9300, имеют одинаковый 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1260p и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Дисплеи этих смартфонов могут достигать яркости до 3000 нит, что само по себе настоящий прорыв. Также есть встроенные сканеры отпечатков пальцев под дисплеем, хотя этим сейчас мало кого можно удивить.

Оба смартфона имеют класс защиты IP68 от пыли и влаги, поставляются с Android 14 с фирменной Funtouch OS 14 и отличаются друг от друга исключительно системой камер. Изначально была информация о том, что эти смартфоны будут продаваться исключительно на территории Китая, так как локального рынка производителю предостаточно, но теперь стало известно, что производитель целится и на рынок Европы. Это очень важный шаг для производителя, так как популярность за рубежом может принести свои плоды в будущем, когда спрос на смартфоны других брендов будет постепенно падать. К сожалению, пока что цен на новые смартфоны никто не называет и мы можем лишь примерно предположить, что это будут более или менее доступные модели с ценой ниже тысячи долларов.