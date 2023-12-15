Vivo X100 и Vivo X100 Pro появятся на глобальном рынке

Серия флагманских смартфонов X100 от компании Vivo совсем скоро будет доступна на глобальном рынке, хотя производитель пока что не готов говорить о стоимости устройств за пределами локального рынка. Стоит напомнить, что смартфоны Vivo X100 Pro и Vivo X100 дебютировали в Китае ещё в ноябре текущего года с флагманским аппаратным обеспечением. Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Dimensity 9300, имеют одинаковый 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1260p и переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Дисплеи этих смартфонов могут достигать яркости до 3000 нит, что само по себе настоящий прорыв. Также есть встроенные сканеры отпечатков пальцев под дисплеем, хотя этим сейчас мало кого можно удивить.

Оба смартфона имеют класс защиты IP68 от пыли и влаги, поставляются с Android 14 с фирменной Funtouch OS 14 и отличаются друг от друга исключительно системой камер. Изначально была информация о том, что эти смартфоны будут продаваться исключительно на территории Китая, так как локального рынка производителю предостаточно, но теперь стало известно, что производитель целится и на рынок Европы. Это очень важный шаг для производителя, так как популярность за рубежом может принести свои плоды в будущем, когда спрос на смартфоны других брендов будет постепенно падать. К сожалению, пока что цен на новые смартфоны никто не называет и мы можем лишь примерно предположить, что это будут более или менее доступные модели с ценой ниже тысячи долларов.
Глобальные Xiaomi 13 и 13 Pro обновили до Android 14…
Компания Xiaomi начала распространение глобальной версии фирменной прошивки MIUI на базе операционной сис…
Samsung Galaxy S24 Ultra получит устаревшие камеры…
Сегодня появилась достаточно интересная новость о том, что компания Samsung решила не вносить серьёзных и…
Xiaomi 14 могут выпустить уже в октябре…
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг написал в соцсети Weibo, что «октябрь будет очень интересным». Ис…
ASUS Zenfone 10 оценили в 120 тысяч рублей …
Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам компактного флагманского смартфона ASUS Zenfone …
Смартфон iQOO 12 Pro получит защиту от воды …
Известный достоверными инсайдами информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO…
Смартфоны Vivo X100 появились в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Vivo X100, которые были представлены н…
Samsung Galaxy A52s получил бета-версию One UI 6.0 …
Профильное издание SamMobile объявило, что компания Samsung выпустила бета-версию оболочки One UI 6.0 на …
iPhone 15 Pro опередил конкурентов по скорости загрузки данн…
Оказалось, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro от Apple заметно быстрее в плане доступа к интернету, чем…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor