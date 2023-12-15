Vivo X100 и Vivo X100 Pro появятся на глобальном рынке

Оба смартфона имеют класс защиты IP68 от пыли и влаги, поставляются с Android 14 с фирменной Funtouch OS 14 и отличаются друг от друга исключительно системой камер. Изначально была информация о том, что эти смартфоны будут продаваться исключительно на территории Китая, так как локального рынка производителю предостаточно, но теперь стало известно, что производитель целится и на рынок Европы. Это очень важный шаг для производителя, так как популярность за рубежом может принести свои плоды в будущем, когда спрос на смартфоны других брендов будет постепенно падать. К сожалению, пока что цен на новые смартфоны никто не называет и мы можем лишь примерно предположить, что это будут более или менее доступные модели с ценой ниже тысячи долларов.