Vivo X100S протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Vivo X100S, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Сетевые инсайдеры уверены, что это процессор MediaTek Dimensity 9300+, который представят уже в следующем месяце. Также сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 14. Аппарат набрал в бенчмарке 2229 баллов в одноядерном тесте и 7526 баллов в многоядерном испытании. Презентация Vivo X100S также ожидается в мае.