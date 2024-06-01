Vivo X100s на Dimensity 9300+ возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных флагманских смартфонов. Первое место c результатом 2094598 баллов занял китаец Vivo X100s на основе новой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+. На втором месте расположился Oppo Find X7 на Dimensity 9300, который набрал 2094528 баллов. Тройку лидеров замыкает Red Magic 9 Pro+ на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (2080986 баллов). Также в десятку вошли модели iQOO 9 Pro, Vivo X100 Pro, iQOO Neo 9S Pro, Vivo X100s Pro, Vivo X Fold3 Pro, iQOO 12 Pro и Vivo X100 Ultra.

Напомним, что Vivo X100s был представлен в начале прошлого месяца. На родном для производителя китайском рынке новинка оценена в 555, 610, 650 и 720 долларов за конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.