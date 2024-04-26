Vivo X100s показали на живых фото

Профильный ресурс GSMArena поделился фотографиями и подробностями о смартфоне Vivo X100s, который еще не был представлен официально. Отметим наличие плоской рамы с матовым покрытием, плоского дисплея спереди и едва заметное скругление задней панели. Утверждается, что толщина корпуса X100s составит 7,89 мм. Камера получит те же самые модули, что и предшественник, а изменение коснется рифлёного кольца. Аппарат выйдет в титановой, черной, белой и голубой расцветках. Официальная презентация Vivo X100s, X100s Pro и X100s Ultra ожидается уже в следующем месяце.