Vivo X100s получит 64-Мп перископную камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камерофоне Vivo X100s, официальный релиз которого ожидается 13 мая. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового OLED-экрана с разрешением 2800:1260 пикселей (формат 1,5K), топовой 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной и 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 64 Мп ( перископный с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеры на 32 Мп, батареи ёмкостью 5100 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпуса массой 203 грамма и толщиной 7,8 мм.