Vivo выпустит смартфон с отпечатком пальцем на экране.Прочие параметры остались без изменений: 6,43" AMOLED-экран с разрешением 2160х1080 точек, аккумулятор на 3800 мАч, 4 ГБ оперативной памяти, чипсет Qualcomm Snapdragon 660, двойная основная камера (12 Мп + 5 Мп), 12-Мп фронталка и операционная система Android 7.1.1 Nougat «из коробки». Vivo X20 Plus UD будет доступен в матово-чёрной, чёрно-золотистой, золотистой и розово-золотистой расцветках Новинка получила замысловатое название X20 Plus UD. Помимо перемещённого сканера отпечатков пальцев, UD-версия отличается от обычного Vivo X20 Plus (характеристики и особенности) удвоенным объёмом ПЗУ (128 ГБ вместо 64 ГБ) и немного изменившимися габаритами. Смартфон стал на 0,12 мм короче, 0,07 мм уже и 0,1 мм тоньше (165,2х80,02х7,35 мм), но при этом на 1,6 г тяжелее (183,1 мм).Стоимость смартфона будет составлять 35000 рублей.