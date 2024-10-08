Vivo X200 Pro и Pro mini показали на пресс-рендерах

Компания Vivo опубликовала изображения смартфонов Vivo X200 Pro и Pro mini, которые будут представлены в Китае уже через неделю. На этот раз производитель продемонстрировал грядущие новинки во всех расцветках. Также стоит обратить внимание на подписи в блоках основных камер, раскраивающих диапазон фокусным расстояний. Итак, в младшей модели используется оптика от 15 мм (сверхширик) до 70 мм (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) с диафрагмой f/1.57 в главном модуле до f/2.57 в перископном. Vivo X200 Pro получит зум-объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм и светосилой f/2.67. Ранее было объявлено, что все смартфоны в серии смогут записывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и с 10-битным цветом.

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