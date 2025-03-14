Vivo X200 Pro mini может выйти за пределы Китая

Профильный ресурс BW Businessworld сообщает, индийское подразделение пытается убедить китайских боссов выпустить на местный рынок компактный флагман X200 mini. Якобы спрос на Vivo X200 Pro оказался столь велик, что компания просто не успевает производить достаточное количество устройств. А выход новой модели поможет этот спрос удовлетворить.

Напомним, что X200 Pro mini имеет в своем оснащении 6,31-дюймовый дисплей 8T LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, топовый процессор MediaTek Dimensity 9400, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, тыльную камеру Zeiss с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-818 оптического размера 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратное оптическое приближение), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли (IP69/IP68).
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