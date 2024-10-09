Vivo X200 Pro mini сравнили на фото с iPhone 16 Pro

Китайские источники опубликовали фотографию смартфонов серии Vivo X200 и X200 Pro mini, а также сравнительный снимок младшей модели c iPhone 16 Pro. Официальный релиз флагманской серии запланирован на 14 октября.

Ранее стали известны параметры модели Vivo X200 Pro. Смартфон оснастят 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, флагманской 3-нанометровой платформой Mediatek Dimensity 9400, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 оптического формата 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ на базе датчика Samsung ISOCELL HP9 оптического формата 1/1,4 дюйма с 3,7-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержки 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок соответственно, защитой от пыли и влаги (IP68/IP69K), ИК-портом, модулем NFC и предустановленной ОС Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15.