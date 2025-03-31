Vivo X200 Pro mini выйдет в новой расцветке

Компания Vivo объявила, что её компактный смартфон X200 Pro mini выйдет в новой, фиолетовой, расцветке. Тот же цветовой вариант получит и грядущий Vivo X200s, официальный релиз которого ожидается 10 апреля. Предполагается, что эта модель может стать ответом Vivo на iPhone 16 Plus.

Что касается Vivo X200 Pro mini, он оснащается 6,31-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400, основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ на 5700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68.