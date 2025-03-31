Vivo X200 Pro mini выйдет в новой расцветке

Компания Vivo объявила, что её компактный смартфон X200 Pro mini выйдет в новой, фиолетовой, расцветке. Тот же цветовой вариант получит и грядущий Vivo X200s, официальный релиз которого ожидается 10 апреля. Предполагается, что эта модель может стать ответом Vivo на iPhone 16 Plus.

Что касается Vivo X200 Pro mini, он оснащается 6,31-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 4500 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400, основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического формата 1/1.28 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой разрешением 32 Мп, АКБ на 5700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68.
Samsung Galaxy Z Fold7 получит незаметную складку на экране…
Если верить информации инсайдеров, складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 должны отпр…
В МТС стал доступен для предзаказа ударопрочный HONOR X9c…
С 28 января 2025 года МТС открыла предзаказ на смартфон HONOR X9c, позиционируемый как ударопрочное устро…
Google Будет возмещать деньги за Pixel 4a…
Компания Google совсем недавно выпустила обновление Battery Performance Program для Pixel 4a, но не предо…
Honor представила Magic 7 Pro в Европе…
Сегодня флагманский смартфон Honor Magic 7 Pro выходит на рынок Европы, что является достаточно большим ш…
Официально: Vivo Y300 Pro+ готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что смартфон Y300 Pro+ будет представлен в Китае уже 31 марта. Производитель подт…
OPPO Find X8 Ultra скопирует Action Button у iPhone…
Как известно, выпущенный в прошлом году флагманский смартфон OPPO Find X8 Pro получил кнопку камеры в сти…
Складной смартфон OPPO Find N5 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона OP…
Samsung Galaxy S25 существует в варианте на 16 ГБ ОЗУ…
Все модели смартфонов Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти — по всему миру. Но на самом деле это …
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor