Vivo X200 Pro первым в мире получит процессор Dimensity 9400

Вчера компания MediaTek официально представила свой новый флагманский мобильный процессор под названием Dimensity 9400 с обновлённым производительным ядром Cortex-X925, графическим процессором Immortalis-G925 и восьмым поколением нейропроцессора NPU 890. И, как оказалось, первыми смартфонами на рынке с этим новым чипом станут модели Vivo X200 Pro и X200 Pro Mini, которые уже появились в тестах AI-Benchmark, заняв первые позиции в рейтинге производительности. Например, смартфон X200 Pro набрал впечатляющие 10132 балла, что позволило ему занять первое место в рейтинге, а X200 Pro Mini расположился на второй строчке с результатом в 10095 баллов. Оба устройства значительно превосходят модели Vivo X100 и X100 Pro, оснащённые предыдущим поколением процессоров Dimensity 9300.

Ближайшее по производительности устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3 — Galaxy S24 Ultra, а iPhone 15 Pro с чипом Apple A17 Pro занял 11-е место в рейтинге. Также специалисты напомнили, что устройство получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и LTPO OLED-матрицей, а также тройную камеру с тремя сенсорами по 50 Мп — основная камера с сенсором Sony LYT-818, телеобъектив с датчиком IMX882 с 3-кратным увеличением, а также ультраширокоугольная камера на базе модуля Samsung JN1. При этом пока что информации про стоимость этих смартфонов пока что нет, но это явно будут флагманы с безумной производительностью, так что ждать какого-то прорыва в плане очень низкой цены точно не стоит.