Vivo X200 Pro показали на первых фото

В последние дни самые разные источники публиковали фото и видео смартфонов Vivo X200 и X200 Pro mini, а теперь наконец настала очередь старшей модели X200 Pro. Аппарат впервые запечатлели на живых фото, которые демонстрируют крупный перископический модуль в составе основной камеры и немного изогнутый экран.

Ранее смартфону приписывали наличие 6,78-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, топового чипсета Mediatek Dimensity 9400, тройной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического размера 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL HP9 оптического формата 1/1,4 дюйма с 3,7-кратным оптическим зумом), АКБ на 6000 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, защиты от пыли и влаги (IP68/IP69K), а также ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15. Релиз серии Vivo X200 запланирован на 14 октября.