Vivo X200 Pro получит 200-Мп перископную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском камерофоне Vivo X200 Pro, официальная презентация которого состоится уже 14 октября. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового изогнутого OLED-экрана с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков, топовой однокристальной системы Mediatek Dimensity 9400, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического размера 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL HP9 оптического формата 1/1,4 дюйма с 3,7-кратным оптическим приближением), батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68/IP69K, ИК-порта, датчика NFC и предустановленной операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15.