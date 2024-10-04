Vivo X200 Pro получит 200-Мп перископную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском камерофоне Vivo X200 Pro, официальная презентация которого состоится уже 14 октября. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового изогнутого OLED-экрана с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков, топовой однокристальной системы Mediatek Dimensity 9400, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического размера 1/1,28 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL HP9 оптического формата 1/1,4 дюйма с 3,7-кратным оптическим приближением), батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 30 Вт соответственно, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68/IP69K, ИК-порта, датчика NFC и предустановленной операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15.

Honor Magic 7 Pro показали на первом рендере …
Известный своей осведомленностью инсайдер Rodent950 поделился первым изображением флагманского Honor Magi…
Официально: Realme 13 готов к выходу …
Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme 13 состоится уже 7 августа в Индонезии. …
Смартфоны Realme 13 Pro собрали 100 тысяч предзаказов…
Компания Realme дала старт продажам смартфонов серии Realme 13 Pro на дебютном индийском рынке, заодно ра…
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3…
Сегодня компания Qualcomm без лишнего шума официально представила свой новый доступный мобильный процессо…
Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro будут обновлять до Android 19…
Компания Xiaomi раскрыла долгосрочные планы по обновлению флагманских смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T …
Смартфоны серии iPhone 16 бьют рекорды продаж в России…
Аналитики "Авито Молл" поделились статистикой продаж смартфонов серии iPhone 16 на российском рынке. Сооб…
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06…
Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy A06, которая оценена на дебютн…
Представлен смартфон Tecno Spark 30 Pro…
Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Spark 30 Pro, которая основана на 6-нанометровой …
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor