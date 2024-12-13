Vivo X200 Pro вышел на мировую арену

Сегодня компания Vivo официально объявила о расширении своей серии смартфонов X200 на западные рынки. Соответственно, модели X200 Pro и X200 будут доступны за пределами Китая, но цены и сроки их выхода на мировые рынки пока что не раскрыты. И, к сожалению, компактная версия X200 Pro mini останется эксклюзивом для китайского рынка. Более того, по сообщениям специалистов, Vivo не планирует выпускать мини-версию даже следующего поколения глобально, хотя причины пока что не совсем ясны. Такая же участь, скорее всего, ждёт и будущую модель X200 Ultra. Впрочем, даже текущие версии смартфонов очень даже способны составить конкуренцию на флагманском уровне.

Например, камеры Vivo X200 Pro действительно впечатляют — основная камера на 50 Мп с сенсором 1/1.28” способна делать отличные снимки хоть днём, хоть ночью, плюс имеется ультраширокоугольная камера на 50 Мп с сенсором 1/2.76” и, что самое интересное, телеобъектив на 200 Мп с фокусным расстоянием в 85 мм. У смартфона X200 камеры менее продвинутые — основная камера на 50 Мп (1/1.56”) и телеобъектив на 50 Мп снимают хорошо, но у Pro-версии кадры будут получше (при этом здесь размещены те же ультраширокая и фронтальная камеры). Но в данном случае важнее даже не то, как смартфоны снимают или насколько они производительны. Важно то, что производитель предоставил возможность покупателям за пределами Китая приобрести действительно достойные смартфоны по вполне разумной стоимости. Это очень большой шаг для бренда.