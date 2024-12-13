Vivo X200 Pro вышел на мировую арену

Например, камеры Vivo X200 Pro действительно впечатляют — основная камера на 50 Мп с сенсором 1/1.28” способна делать отличные снимки хоть днём, хоть ночью, плюс имеется ультраширокоугольная камера на 50 Мп с сенсором 1/2.76” и, что самое интересное, телеобъектив на 200 Мп с фокусным расстоянием в 85 мм. У смартфона X200 камеры менее продвинутые — основная камера на 50 Мп (1/1.56”) и телеобъектив на 50 Мп снимают хорошо, но у Pro-версии кадры будут получше (при этом здесь размещены те же ультраширокая и фронтальная камеры). Но в данном случае важнее даже не то, как смартфоны снимают или насколько они производительны. Важно то, что производитель предоставил возможность покупателям за пределами Китая приобрести действительно достойные смартфоны по вполне разумной стоимости. Это очень большой шаг для бренда.