Vivo X200 Ultra не получит камеру с дюймовым сенсором

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X100 Ultra, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинка получит даунгрейд главного модуля основной камеры. Вместо дюймового датчика, который использовался в предыдущем поколении, новинку оснастят сенсором оптического размера 1/1,3 дюйма. Аппарат также получит 200-Мп перископный модуль и флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что представленный неделю назад Vivo X200 Pro получил топовый процессор MediaTek Dimensity 9400, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (ISOCELL HP9 с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп селфи-камеру с автофокусировкой, 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 4500 кд/кв.м, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, защиту от пыли и воды и пыли (IP68/IP69), стереодинамики и поддержку спутниковой связи.