Vivo X200 Ultra не получит камеру с дюймовым сенсором

Напомним, что представленный неделю назад Vivo X200 Pro получил топовый процессор MediaTek Dimensity 9400, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (ISOCELL HP9 с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп селфи-камеру с автофокусировкой, 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 4500 кд/кв.м, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, защиту от пыли и воды и пыли (IP68/IP69), стереодинамики и поддержку спутниковой связи.