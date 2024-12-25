Vivo X200 Ultra получит камеру на 200 Мп

Судя по информации от сразу нескольких инсайдеров, компания Vivo активно работает над релизом своего нового X200 Ultra — топового флагманского смартфона 2025 года, который должен конкурировать с лучшими решениями на рынке от других производителей. И сегодня из Китая поступила новая утечка, раскрывающая некоторые интересные подробности о камерах грядущего устройства. Например, смартфон, как сообщается довольно надёжными инсайдерами, получит тройную основную камеру, аналогично своему предшественнику. Там будет расположена основная камера на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 50 Мп и телеобъектив на 200 Мп. Основной сенсор будет оснащен крупной диафрагмой и оптической стабилизацией изображения, плюс X200 Ultra сможет записывать видео в формате 4K при 120 кадрах в секунду на всех камерах и будет оснащён новым поколением фирменного чипа для обработки изображений от Vivo.

Также была улучшена система переключения между камерами во время записи видео, чем ранее так активно хвасталась компания Apple. Кроме того, дизайн модуля камеры слегка изменился, и, как сообщают инсайдеры, стал более привлекательным по сравнению с X100 Ultra, хотя это в большей степени дело вкуса. И, к сожалению, в отличие от моделей X200 и X200 Pro, которые недавно появились на западных рынках, X200 Ultra, по слухам, будет продаваться только в Китае. Возможно, когда-то производитель всё же решит выйти с устройством на глобальный рынок, но пока что это выглядит маловероятным.