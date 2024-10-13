Vivo X200, X200 Pro и Pro mini показали на одном фото

В сети появилась фотография, на которой изображены сразу три смартфона серии Vivo X200: базовая, компактная X200 Pro mini и старшая модель X200 Pro. Отметим наглядную разницу в габаритах, наличие предустановленной фирменной оболочки OriginOS 5, новенькой флагманской платформы MediaTek Dimensity 9400 с тактовой частотой 3,6 ГГц, фирменного процессора для обработки изображений Vivo V3+, 512 ГБ флеш-памяти и аккумулятора ёмкостью 6000 мАч у X200 Pro. При этом у Vivo X200 почему 12 ГБ оперативной памяти, а у других моделей 16 ГБ ОЗУ. Вероятно, разница лишь в конфигурациях памяти. Официальная презентация смартфонов ожидается уже завтра, 14 октября в Китае.