Vivo X200 и X200 Pro бьют рекорды продаж

Компания Vivo похвасталась успехами смартфонов серии X200, которая только появилась в продаже. Утверждается, что всего за день новинки принесли около 280 миллионов долларов. При этом, в продажу поступили только модели X200 и X200 Pro, а X200 Pro Mini выйдет позднее.

Напомним, что оцененный от 605 долларов Vivo X200 оснащается 3-нм топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9400, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и OIS), 50 Мп (сверхширик и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды согласно степеням IP68/IP69.
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