Vivo X200 представят уже 14 октября

Сегодня менеджер по продуктам компании Vivo, Хан Боксяо, официально продемонстрировал дизайн и цветовые варианты нового смартфона Vivo X200, так что теперь потенциальные покупатели могут примерно понимать, чего стоит ждать на релизе данного смартфона. Представитель компании отметил, что дизайн X200 с необычным узором и микротекстурой выглядит по-разному под разными углами и освещением, что на самом деле на фоне скучных смартфонов конкурентов выглядит интересным преимуществом, особенно если вы не планируете носить устройство в чехле. При этом опубликованные фотографии подтверждают, что устройство будет представлено в белом и синем цветах, о чём ранее на самом деле уже сообщали некоторые инсайдеры.

Официальный анонс серии смартфонов Vivo X200 состоится 14 октября — в линейку войдут процессоры X200 Pro, X200 Standard Edition и, возможно, X200 Pro mini. Версия X200 Ultra, вероятно, появится в начале 2025 года — предшественник X100 Ultra был выпущен в мае 2024 года. Также известно, что смартфон Vivo X200 Pro получит флагманский мобильный процессор MediaTek Dimensity 9400, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и основной сенсор камеры LYT-818 размером 1/1,28". А вот про стоимость смартфонов пока что информации особо нет, так как производитель решил хотя бы какие-то детали оставить на официальную презентацию, чтобы пользователям было хотя бы немного интересно. Но, конечно, это не представители бюджетного сегмента.