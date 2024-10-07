Vivo X200 сможет снимать видео в 4K/120 fps c 10-битным цетом

Компания Vivo продолжает раскрывать подробности о флагманских смартфонах линейки Vivo X200, официальная презентация которых состоится 14 октября. Итак, новинки оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400, новыми кремний-углеродными аккумуляторами повышенной ёмкости и рабоспособностью при низких температурах, основной камерой с главным 50-Мп модулем на базе датчика изображения Sony LYT818 оптического формата 1/1,28" и записью видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и с 10-битным цветом, а также плоским дисплеем с частотой регулировки ШИМ 2160 Гц в компактном Pro mini и 2.5D-панелью в старшей модели X200 Pro.