Vivo X200T оценили в 655 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске компактного флагманского смартфона X200T, который основан на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,7 ГГц и графическим ускорителем ARM Immortalis-G925. Новинка также характеризуется корпусом из стекла и металла, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-702), 50 Мп (сверхширик на датчике Samsung JN1) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением и сенсор Sony LYT-600), поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, предустановленной ОС Android 16 с пятью номерными обновлениями в будущем. Цена базовой версии с 12/256 ГБ памяти составляет 655 долларов.

