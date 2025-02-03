Vivo X200s получит ультразвуковой сканер отпечатков

В сети появились подробности о смартфонах Vivo X200s и X200s Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, новинкам приписывают наличие разогнанной версии однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400 Plus, ультразвукового сканера отпечатков пальцев и беспроводной зарядки. Также источник сообщает о существовании модели Vivo X300 Pro mini, которая сейчас находится на ранней стадии разработки.

Напомним, что выпущенной прошлой осенью Vivo X200 получил 3-нанометровый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9400, оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 4.0, 6,67-дюймовый дисплей LTPS AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, фронтальную камеру на 32 Мп, тыльную камеру разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик и OIS) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация), батарею ёмкостью 5800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и защиту от пыли и воды (IP68/IP69).