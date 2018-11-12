Vivo X21s с шикарной фронтальной камерой

Официально представлен новый мобильный телефон Vivo X21s, который выглядит довольно привлекательно и у него есть своя фишка. В капле, вырезе, установленном в верхней части экрана, размещена камера с разрешением 24,8 мегапикселя. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли снимать себя с довольно высоким разрешением и получали от этого массу удовольствия. Конечно, гаджет и без этой камеры может удивить приличной производительностью за адекватные деньги и стильной тыльной панелью. Сейчас данный производитель в целом радует нас крутыми устройствами, которые легко уделывают конкурентов. Но, Vivo X21s является настоящим рекордсменом — такой крутой фронтальной камеры мы уже очень давно не видели. Да и капля не мешает нормально пользоваться смартфоном, что тоже приятно.