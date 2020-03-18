Vivo X30 Pro 5G AW Limited Edition выглядит шикарно

Официально представлен смартфон Vivo X30 Pro 5G AW Limited Edition, который очень круто выглядит благодаря отделке тыльной панели. Производитель решил сделать эту панель зеркальной, так что если вы не будете носить гаджет в чехле, то можно будет наслаждаться красивой отделкой гаджета. С другой стороны, нужно понимать, что такой глянец достаточно быстро портится при активном использовании и если носить Vivo X30 Pro 5G AW Limited Edition действительно без чехла, то уже через пару недель у гаджета будет море царапин на тыльной стороне, которые сильно испортят впечатление. Однако устройство уже заинтересовало многих покупателей, которые готовы отдавать деньги за этот смартфон, ведь он выглядит максимально дорого и уникально.