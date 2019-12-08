Vivo X30 c 5G представят 16 декабря

Компания Vivo наконец-то объявила дату презентации своего флагмана Vivo X30.

Компания опубликовала постер в социальных сетях, согласно в которому аппарат представят 16 декабря 2019 года. Презентация смартфона согласно постеру пройдет в Китае.

Смартфон Vivo X30 станет первым устройством который получит новый процессор Samsung Exynos 980 со встроенным модемом 5G. Ещё смартфон оснастят 6.5 дюймовым AMOLED дисплеем. Смартфон Vivo X30 выйдет в двух версиях оперативной памяти: 6 ГБ и с 8 ГБ ОЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч. Основную камеру оснастят с четырьмя модулями, основной модуль будет на 60 Мп.