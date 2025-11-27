Vivo X300 Ultra получит две 200-Мп камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о топовом смартфоне Vivo X300 Ultra, релиз которого ожидается в марте следующего года. Итак, аппарат оснастят тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик изображения Sony IMX09E), 200 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HPB) и 50 Мп (сверхширик на датчике Sony LYT-828), 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а также 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.