Vivo X300 Ultra получит камеру с непрерывным зумом

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о флагманском камерофоне Vivo X300 Ultra, выход которого ожидается в следующем году. Утверждается, что тестируемый в данный момент инженерный образец имеет в своем оснащении 6,82-дюймовый плоский экран BOE с разрешением 2K и технологией LTPO для адаптивной частоты обновления, корпус металлической рамкой, тройную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения Sony LYT-901 оптического формата 1/1.12 дюйма), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарею ёмкостью около 7000 мАч, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6.

