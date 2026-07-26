Vivo X300e получит ёмкий аккумулятор

В базе данных китайского оператора China Telecom обнаружились характеристики смартфона Vivo X300e, официальная презентация которого состоится уже завтра, 27 июля. Итак, аппарат оснастят 6,59-дюймовым экраном, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829, предустановленной операционной системой Android 16, конфигурациями с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, батареей ёмкостью 7200 мАч, стеклянным корпусом с размерами 157,52:74,33:7,99 мм и массой 203 грамма, черной, белой и оранжевой расцветками, комплектным адаптером питания, поддержкой NFC, Bluetooth и Wi-Fi, а также сканером отпечатков пальцев. Продажи смартфона в Китае стартуют уже 30 июля.