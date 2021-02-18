Vivo X50 Pro+ занял пятое место в рейтинге DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала обновленный обзор камерофона Vivo X50 Pro+, который по итогам первого обзора получил 127 баллов. Новое тестирование принесло в копилку этого китайского смартфона четыре дополнительных балла, что позволило ему занять пятое место в общем рейтинге. Причем Vivo X50 Pro+ сместил на шестое место iPhone 12 Pro Max. Стоит отметить, что авторы тестирования использовали новую прошивку, которая станет доступна для обычных пользователей только в марте.

Напомним, что Vivo X50 Pro+ оснастили основной квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (сверхширик), 13 Мп (перископный модуль) и 32 Мп (портретный модуль).