Vivo X60 Pro 5G представили в Европе

В конце марта Vivo анонсировала Vivo X60 Pro 5G в Малайзии, а спустя почти два месяца телефон отправился в Европу. Преимущество Vivo X60 Pro 5G в особенностях камеры — новый телефон, разработанный совместно с известнейшей компанией ZEISS, оснащен новой системой стабилизации. В Vivo заявили, что новый смартфон может похвастаться пятиосевой системой стабилизации видео, обновленной по сравнению с четырехосной системой последнего поколения. В нем также есть новая функция под названием Pixel Shift Ultra HD Imaging Technology, которая «повышает точность, особенно в цветах, деталях и резкости масштабирования». Vivo заявляет, что также воссоздала культовый стиль портрета ZEISS Biotar Portrait Style для смартфона. Эта функция добавляет эффект закрученного боке к портретным изображениям.

На задней панели телефона есть три камеры: основная камера на 148 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и портретный объектив на 13 МП. В телефоне также есть фронтальная камера на 32 МП. Ещё Vivo X60 Pro 5G оборудован 6,56-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика 240 Гц. Более тогго, он поддерживает технологию HDR10. Под капотом смартфона находится процессор Snapdragon 870 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В нем установлена ​​батарея емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Vivo установила цену на телефон в 749 фунтов стерлингов, и он будет доступен для покупки в Великобритании уже 3 июня.
Комментарии и отзывы Vivo X60 Pro 5G
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