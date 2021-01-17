29 декабря компания Vivo провела презентацию в Китае, на которой представила серию смартфонов Vivo X60. Однако, компания не разгласила технические характеристики и цену у топовой модели Vivo X60 Pro+.

И вот после новогодних праздников, компания объявила в сети, что Vivo X60 Pro+ будет анонсирован 21 января в Китае.

Vivo X60 Pro+ будет поставляться в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. И он будет доступен в таких цветах, как Deep Ocean Blue и Classic Orange. По слухам сети, смартфон будет оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с центрированной перфорацией. Экран предлагает разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц и интегрированный сканер отпечатков пальцев. Также ожидается, что X60 Pro+ будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт. Больше к сожалению информации пока что нет.