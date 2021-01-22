Vivo X60 Pro+ не получил стереодинамики

В сети появились подробности о представленном вчера смартфоне Vivo X60 Pro+, который претендует на звание лучшего камерофона на рынке. Как оказалось, аппарат получил лишь один динамик, в то время как многие последние Android-флагманы оснащаются двумя стереодинамиками для качественного звучания.

Новинку также оснастили тыльной камерой с главным модулем на основе 1/1,3-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, портретным модулем на 32 Мп и перископным модулем с разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом, 6,56-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 2376:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, проводной быстрой зарядкой на 55 Вт, кожаной задней панелью и топовой платформой Snapdragon 888.