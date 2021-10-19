Vivo X60 Pro оценен в 65 тысяч рублей

Компания Vivo объявила о том, что уже 21 октября в России стартуют продажи смартфона Vivo X60 Pro. Его рекомендованная цена составляет 65 тысяч рублей.

Напомним, что новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп дополнительным модулем, батареей ёмкостью 4200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.