Vivo X60 Pro получит камеру с 5-кратным зумом и оптикой Zeiss

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфонах Vivo X60 и X60 Pro, которые будут представлены уже 28 декабря. Итак, стандартную модель оснастят тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем и оптикой с диафрагмой F/1,6, 13-Мп сверхширокоугольным и 13-Мп портретным модулями. Vivo X60 Pro отличается 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. При этом в главной камере будет использоваться объектив с апертурой F/1,48. Также обе камеры смогут похвастаться стабилизацией изображения второго поколения. Ранее стало известно, что в камерах смартфонов будет использоваться оптика Zeiss.