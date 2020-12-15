Vivo X60 Pro получит камеру с 5-кратным зумом и оптикой Zeiss

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфонах Vivo X60 и X60 Pro, которые будут представлены уже 28 декабря. Итак, стандартную модель оснастят тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем и оптикой с диафрагмой F/1,6, 13-Мп сверхширокоугольным и 13-Мп портретным модулями. Vivo X60 Pro отличается 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом. При этом в главной камере будет использоваться объектив с апертурой F/1,48. Также обе камеры смогут похвастаться стабилизацией изображения второго поколения. Ранее стало известно, что в камерах смартфонов будет использоваться оптика Zeiss.

Комментарии и отзывы Vivo X60 Pro
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
Бюджетный Samsung Galaxy A12 показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия источников опубликовал на Slashleaks рендеры смартфона Samsung Galaxy A12, ...
Narzo 30 и Narzo 30 Pro готовится к запуску в январе 2021 года

По слухам сети, серия смартфонов Narzo 30 станет официальной в январе 2021 года. ...
Xiaomi Mi 11 будет запущен в январе 2021

Ходят слухи, что китайский бренд может анонсировать Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro в январе 2021 года. ...
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Представлена плата ASRock AMD Ryzen V200...
Представлена плата ASRock AMD Ryzen V200Компания ASRock представила материнские платы 4X4-V2000M и 4X4-V2000V, которые получили процессор AMD пос...
Xiaomi Mi Neckband Pro прошла сертификац...
Xiaomi Mi Neckband Pro прошла сертификацСогласно списку Bluetooth SIG, предстоящие беспроводные наушники Xiaomi будут называться Mi Neckband Pro....
Смартфон Poco M3 показали на рендере...
Смартфон Poco M3 показали на рендереСетевые источники опубликовали качественный рендер смартфона Poco M3, который будет официально представле...
Sony будет удаленно регулировать вентиля...
Sony будет удаленно регулировать вентиляВ сети появилась весьма интересная информация от сотрудников компании Sony относительно их консоли нового...
Представлен игровой ПК Colorful ProMaste...
Представлен игровой ПК Colorful ProMasteКомпания Colorful пополнила ассортимент игровых настольных ПК моделью ProMaster A1, которая может похваст...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преи...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. ПреиВ мае текущего года состоялся анонс роутера Perenio Elegance, выступающего центром умного дома. Помимо ор...
Colorful анонсировала оперативную память...
Colorful анонсировала оперативную памятьColorful, по всей видимости работает над новой памятью для платформы AMD Ryzen 5000 серии. Новая память C...
Qualcomm объявляет о своем первом киберс...
Qualcomm объявляет о своем первом киберсQualcomm Technologies входит в сферу киберспорта в Индии. Известный производитель микросхем только что за...
EK Water Blocks работает над новейшим во...
EK Water Blocks работает над новейшим воПоявилась информация о новом водоблоке для процессора компании EK Water Blocks. На YouTube канале Linus T...
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкос...
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. ЖидкосСемейство TUF у ASUS за время своего существования успело зарекомендовать себя решениями с повышенным рес...
Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколени...
Тема ColorOS 11 OPPO следующего поколениOPPO объявила о выпуске своей темы пользовательского интерфейса следующего поколения, официально совмести...
Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в Евр...
Samsung Galaxy Tab Active 3 вышел в ЕврКомпания Samsung дала старт европейским продажам защищенного планшета Galaxy Tab Active 3, который оценен...
Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор HYUNDAI H-EP300. Недорогие TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкойОбзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой
Обзор KIVI 55U710KB 55Обзор KIVI 55U710KB 55" (2020). Недорогой 55-дюймовый телевизор для Sony PlayStation 5
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor