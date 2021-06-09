Vivo X60 Pro+ снимает лучше iPhone 12

На релизе смартфон Vivo X60 Pro+ получил в целом положительные отзывы, но больше всего журналистам и обзорщикам понравилась система камеры новинки — ее хвалили абсолютно все, кто получал смартфон в руки. А сегодня известный ресурс DxOMark опубликовал собственный подробный обзор камеры, и хотя новый флагман Vivo действительно попал в топ-10, удивительно то, что он отстает от своего предшественника Vivo X50 Pro+. Набрав в среднем 128 баллов, Vivo X60 Pro+ набрал больше очков, чем Samsung Galaxy S21 Ultra, iPhone 11 Pro Max и OPPO Find X2 Pro. Обзорщику смартфона очень понравилось то, как гаджет работает с динамическим диапазоном и как справляется с низким освещением. Он также хвалит его экспозицию, широкий динамический диапазон, точный баланс белого и высокую детализацию, но упоминает, что иногда виден шум и что редкие сбои автофокусировки не позволяют смартфону получить более высокий балл.

В категории Zoom устройство набирает 84 балла, что вполне отлично при наличии продвинутого телеобъектива но могло бы быть лучше, если бы смартфон не терял детали при увеличении. В этом плане устройство явно проигрывает свежим флагманам. DxOMark уточняет, что именно проблемы с фотографией (автофокусом) и потеря детализации при использовании зума привели к тому, что телефон получил более низкую оценку, чем Vivo X50 Pro+. Впрочем, смартфон всё равно попал в топ-10 лучших смартфонов для фотографии, а значит, снимает он очень даже хорошо. Другое дело — верить ли оценке данного ресурса.