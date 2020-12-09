Vivo X60 может быть анонсирована 28 декабря

По слухам сети, компания Vivo представить телефоны серии Vivo X60, такие как Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro +. И серия Vivo X60 выйдет официально 28 декабря.

Но сама компания еще не раскрыла никакой официальной информации о появлении серии Vivo X60. Также по слухам, известно, что линейка будет базироваться на 5-нм чипсете Exynos 1080.

Все смартфоны серии Vivo X60 будут поставляться с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Как показали просочившиеся рендеры и изображения, серия Vivo X60 будет щеголять дисплеями с вырезом для селфи-камеры в центре. Также таинственные телефоны Vivo с номерами моделей Vivo V2059A, V2047A и V2046A , которые недавно были одобрены китайским органом 3C, могут быть смартфонами серии X60.