Vivo X60 выйдет в Китае 29 декабря

Vivo наконец подтвердила, что 29 декабря представит в Китае смартфоны серии X60. Ожидается, что в этой серии смартфонов будут улучшены дисплей, камера, производительность и многое другое по сравнению с предшественником. Хотя, стоит напомнить, предыдущая серия была очень даже производительной и привлекательной в плане характеристик. Также стоит понимать, что производитель не делает. В настоящее время предполагается, что серия Vivo X60 будет иметь три устройства - два из них X60 и X60 Pro почти подтверждены спецификациями и рендерами, а третье, по слухам X60 Pro +. Как обычно, они придут на смену серии смартфонов Vivo X50. Осталось только дождаться официального релиза и тогда можно будет говорить о стоимости этих новинок.